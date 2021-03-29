國票投顧指出，台股短線有所轉強，再度站回所有均線之上，考量3月11日曾出現同樣形態之後，大盤隨即走出一個星期的上漲行情，以此來看，本周盤勢有望正向發展，惟外資今年以後買盤並不連續，且清明節連假將至，短線恐不宜過度追價，預期16,600點為短多目標。

國票投顧表示，未來台股觀察重點包括：1.歐洲疫情再燃，市場關注疫苗接種進度；2.美中會談雖無斬獲，雙方仍正面看待結果；3.鮑爾釋出緊縮訊號，實質影響應相對有限；4.由鴻海組成的MIH會員大會落幕，預告2023年電動車上市；5.持續關注外資動向、季底作帳及美股表現。

國票投顧分析，台股上周五強彈重返所有均線之上，多方再現攻高氣勢。考量本周面臨3月季底，只要美股持穩、外資可持續買超，台股應有季底作帳行情可期，16,600點附近的前高將為短多目標。

國票投顧並指出，原本受到國際半導體大廠英特爾宣佈建造兩座晶圓廠，恐加劇與台積電的競爭，導致台股一度重摔，甚至跌破萬六大關，所幸美國總統拜登在記者會上表示對經濟的正向看法，並將提高疫苗的施打數量，成功提振市場信心，帶動台股上周五大漲，站回所有均線之上。

不過，整體盤勢能否續強，關鍵在於外資買盤有無持續回流、台積電的填息之路是否順遂，在上述兩點確立之前，指數暫以短線反彈視之。

(工商 )