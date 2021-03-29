財長蘇建榮29日在立院財政委員會備詢時表示，政院版房地合一稅2.0規定，自2016年後取得房地若在行政院所訂定的上路日期後交易，將適用房地合一稅2.0版本，持有二年內課45％、二到五年內為35％。

蘇建榮指出，既有的房地合一稅本來就是規定2016年後取得房地皆為其範圍，因此只是在既有法規上提高短期交易稅率，並沒有溯及既往問題。

他強調，所謂溯及既往是指說過去已課稅案件又回去追溯課稅，但房地合一稅2.0是未來上路日期以後才會適用、已課稅案件也不會追稅，因此不會有追溯課稅、更不會違反信賴保護原則。

財委會藍營召委曾銘宗則指出，國民黨雖支持政院版溯及2016年後取得房地、也就是既有的房地合一稅範圍，惟上路日期希望越快越好，最好是在法案三讀後立即實施，才能真正落實打炒房宗旨。

曾銘宗強調，根據央行3月底最新統計五大銀行（台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀）前兩月新承作房貸合計為957.89億元，創下歷史同期新高，而且六都前兩月買賣移轉棟數年增18.01％，顯見去年至今的打炒房政策效果不佳，理應盡速施行房地合一稅2.0、抑制投機炒房亂象。

(工商 )