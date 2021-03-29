士林夜市近來頻頻被報導人潮閃退，生意大不如前，引起外界關注台北的夜市是否快撐不下去。有網友好奇詢問，為何空地型夜市台北幾乎都玩不起來，最後多失敗收場，人潮多的大都是一條街店面型夜市，有內行人透露背後關鍵指出，客人組成不一樣，而且台北夜市太多，是兩大致命傷。

原PO在網路論壇PTT八卦版表示，台北的夜市比較紅的幾乎都是一條街店面型的，像是寧夏夜市、饒河夜市、樂華夜市、南雅夜市，像中南部那種租空地擺攤的幾乎都生意不太好，甚至最後玩到收攤，例如輔大花園夜市、新店安和夜市，感覺樹林興仁花園夜市生意也越來越差。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「不是玩不起來，是很難延續高收益」、「常常下雨，不好逛」、「剛開始可能有點新鮮感，被盤幾次後來客數就遞減」、「店租很高」、「缺地缺得要死，怎麼可能拿來做市集」、「空地不蓋百貨公司做夜市瘋了嗎」、「嚐鮮後沒習慣養成，久了就沒人潮」、「夜市是嫌惡設施，會影響房價」。

有內行網友分析，主要是台北夜市太多，像台南一天只有一處營業，生意當然好，而且台北地很貴，就算真的有地主要養地，以效益來說，夜市賣的東西都大同小異，通常逛幾次就不想去了，開停車場還比較好賺。

此外，北部和南部夜市的客人組成也不一樣，北部夜市大多炒短線，東西賣得貴又一堆地雷，被騙幾次就不想再去，加上觀光客沒了、租金又貴，因此很容易倒閉收攤；南部的夜市較符合在地文化，除了是當地人娛樂的地方，也是買晚餐的地方，比較實在。

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(中時新聞網)