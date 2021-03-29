有「窮人高速公路」之稱的西濱快速公路台61線，等了將近30年，去年1月全線通車，卻事故不斷。2月21日發生21車連環追撞造成2死11傷；3月20日又有預拌混凝土車追撞轎車造成火燒車並釀3死慘劇。交通部29日表示將研擬3項改善作為，提升交通安全。

立法院交通委員會29日專題報告「提升用路人車安全：就全國道路易肇事路段（含台61線西濱快速道路）全面評估肇事類型，並就提升用路安全及如何降低全國交通事故肇事率」並備質詢。

2月21日雲林口湖北上路段21車連環追撞事故後，被發現全線僅設1支濃霧偵測器。交通部長林佳龍隨後宣布將投入35億元優化西濱快，除全線增設氣象偵測設備，還將建置車輛偵測器、閉路電視攝影機、電子標籤偵測器及資訊可變標誌等共164處，另還要改善路面，預計2至4年內完工。

交通部29日專題報告則提出3項後續改善作為，包括第一交通管理面，盤點轄管道路閉路電視攝影機、特定路段設定濃霧偵測器等，其中西濱快設置16處，到3月24日已經建置雲林四湖及嘉義東石路段2處濃霧偵測器。

第二是加強重車及速度管理執法，將持續與台61線沿線各地方警察單位加強合作，並利用移動式設備及科技執法擴大取締範圍，另針對大型重車超載部分增加路檢聯稽頻率；中長期規劃增設測速照相及地磅站設施等，以提升速度重車管理。第三則是加強教育宣導。

(旺報 )