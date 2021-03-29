美國62歲流行樂始祖天后瑪丹娜（Madonna），日前遭女網友爆料，火辣身材全是「移花接木」而備受網友抨擊。瑪丹娜今日(3/29)一早也PO文表示歉意，但卻再度以惹火身材吸引網友注意。

瑪丹娜出道多年，發行多張暢銷單曲，人氣橫掃全球，現在即使已年過半百，依然不斷挑戰自我，除了在音樂上的表現求新求變外，私底下與舞台上的前衛造型也總是讓網友驚艷不已，加上她經常透過社群媒體曬出辣照，使她IG坐擁1500萬名粉絲追蹤。

不過，瑪丹娜日前卻遭到一名女網友艾蜜莉亞（Amelia Goldie）爆料，在2015年於官方IG上所PO出的「少女辣照」其實是盜用了她的照片，合成出來的效果，她發現後曾多次聯繫瑪丹娜的團隊，要求「標明身體出處」，卻始終得不到回應，只好在抖音上公開消息，希望有人出面處理。網友也紛紛跳出來要瑪丹娜出來面對，更開始質疑她先前所PO的身材辣照，很可能都是假的，引發熱烈討論。

事情爆發後，瑪丹娜本人及經紀公司都沒有立即回覆，直到今日瑪丹娜才再度於個人IG上發文表示「現在是自我反省的時刻」，並附上ㄧ張火辣自拍照，只見瑪丹娜身穿胸前交叉的造型蕾絲內衣，搭配同款式丁字褲及高筒長襪，以坐著及躺著等各種姿勢自拍，豐滿的上圍及凹凸有致的身材曲線一覽無遺，雖文中表示歉意，照片卻直接打臉對方，再度引發熱議，超過81萬人按讚。

(中時新聞網)