五股垃圾山走入歷史！新北市長侯友宜上任推動整治五股垃圾山，從髒亂、治安熱點，搖身一變成為公園綠地，市府也推動民眾票選命名，由五股居民陳先生的「五股夏綠地」拿下最高票。陳先生今出席活動表示，垃圾山從小看到大，他曾在裡頭工廠工作，甚至在裡面小賭過，現在看到煥然一新，他也相當感動，未來若有孩子一定會常帶來玩樂。

侯友宜上任後推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」，透過專法輔導及全力協助地主、業者申請合法使用，試辦計畫輔導期間總計核准161件申請件數，並於去底前全數取得合法使用。

市府邀請民眾重新為五股垃圾山命名，經過近4個月線上投票，由「五股夏綠地」奪下最高票，命名者陳先生今出席活動與侯友宜互動，得知陳先生從小就在對面的五股國小、五股國中讀書，甚至在裡面工廠當過鐵工，讓侯相當驚喜。

不過侯友宜試探性詢問「有沒有在裡面賭過？」陳先生也不諱言「有」，但強調是很久以前的事，他說，命名為「夏綠地」是希望能夠改變大眾對於五股垃圾山是個惡臭、汙地的觀感，重新認識五股之美，翻轉過去民眾對五股垃圾山的負面印象。

城鄉局表示，為完整展現市府整頓五股垃圾山計畫成果，今起至9日將於新北市政府1樓舉辦「股動新北－五股垃圾山整頓成果特展」，中央展區運用情境式空間搭配影音說明整頓背景、執行歷程與成果及願景。

侯友宜表示，大台北1000萬人口中心剛好就在五股，但這座垃圾山卻被忽視了30多年，這一年半來，市府解決垃圾山的環安、治安、空汙，並積極掃蕩黑道幫派，讓所以人願意來五股走一走，翻轉五股新面貌。

被問到未來地底垃圾如何清除，侯友宜說，目前原有垃圾已經固化，會請環保專家評估怎麼轉換會更有經濟效益，這次整治只是起點，未來面對更艱鉅挑戰，從擴大五股都市計畫結合新泰塭仔圳、泰山楓江，帶動五股、泰山、新莊這大台北中心蓬勃起飛。

(中時 )