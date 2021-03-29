大陸全國人大常委會今、明兩日開會，審議修訂《香港基本法》附件一及附件二，修改香港選舉制度。全國人大常委譚耀宗預料會議明天上午結束，若商討的事項獲得通過，將會就修訂作出說明。香港《星島日報》引述可靠消息稱，立法會議席分布很大機會採用「四三二」方案，即選舉委員會將產生40個議席、功能界別佔30席，而地區直選則佔20席。

報導稱，部分功能組別選舉方法將有變動。全國港澳研究會副會長劉兆佳也預料，日後候選人資格審查委員會的決定，不能上訴及司法覆核，而委員會人數應是不多於10人的單位數字，警方及駐港國安公署會提供背景資料協助。

陸人大常委會今日起一連兩日開會，審議修訂《基本法》附件一及附件二。消息人士表示，港澳辦副主任張曉明等北京官員稍早前就完善選舉制度來港聽取意見時，多數意見贊成立法會議席分布採「四三二」方案，即選委會將產生40個議席，功能組別30席，地區直選則有20席，預料此一方案會提交人大常委會表決。

消息人士還透露，部分功能界別的選舉方法也會作出改變。港區人大代表葉國謙接受《星島日報》採訪時指出，目前部分功能組別採用既容許個人票、又有團體票的混合投票方式，票值並不相等，不少意見認為需要趁機梳理。

據現行的香港選舉規定，目前約有九個功能界別可以混合投票，包括資訊科技界、飲食界、批發及零售界，以及體育、演藝、文化及出版界。

譚耀宗昨日出發到北京前表示，中央稍早前已派出有關部門負責人和代表赴港聽取各界對修訂《基本法》附件一、附件二的意見，預計收集的意見已交給全國人大常委會。他又稱，若開會時認為討論成熟，沒有什麼意見，修訂就可能會表決，審議改變本港選舉制度的會議預計周二早上便會結束，若商討的事項獲得通過，將會就修訂作出說明。

譚耀宗指出，大陸全國人大常委會完成有關修訂工作後，特區政府將進行本地法例的修訂工作。香港未來一年將籌備三場選舉，而上述工作一環扣一環，因此是次全國人大常委會會議具緊迫性。這次赴北京參與會議的還包括基本法委員會副主任譚惠珠，另外港區全國人大代表馬逢國、黃玉山、盧瑞安將列席會議。

劉兆佳接受電視訪問時則預料，大陸人大常委會將會在周一及二的會議內通過具體選舉方案，參選人日後參選須經候選人資格審查委員會一關。他認為委員會應由不多於十人組成，成員數目為單數，有爭議時以少數服從多數形式決定。他又預料日後審查委員會的決定不能上訴及司法覆核，警方及駐港國安公署會為委員會提供背景資料協助。

劉兆佳解釋，審查委員會由全國人大決定成立，地位很高，決定不可能被香港地方法院推翻，即使外界有質疑亦無辦法，整個選舉改革設計，相當重要考慮是維護國家安全，不能從民主化角度、「一國兩制」全面準確實施這麼簡單理解。

針對民主派的參選空間，他認為要視乎政黨如何轉型，同時得到中央信任。民主黨近日籌組專責內地與政制事務的委員會，劉兆佳認為若民主黨派願意與過去告別、不再聯繫「西方勢力」，證明自己是愛國者，是好的開始，但要思考有無足夠時間空間轉型，會否失去支持者，否則就算參選也不會勝出並無意思。

(中時 )