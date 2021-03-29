為升(2231)公告將投資4.46億元，取得立承系統科技64.7％股權，強化智慧AI影像及熱像儀演算法開發能力，布局多元智慧環周安全監測系統。

為升預計從4月9日到4月29日止，以每股22元取得立承系統科技1.85萬張到2.03萬張普通股，投資上限為4.46億元，並認購現金增資普通股，持股比率達64.7％。

為升指出，藉由投資立承科技，將加速完善「多元智慧環周安全監測系統」策略布局。為升近年來持續投資多家公司，從以毫米波雷達、成像雷達的為昇科，在全天候的測距測速及主動警示有明顯優勢外；另外，立承是以識別交通號誌及生物型態的AI影像，以及在夜間主動偵測誤闖生物體及偵測溫度所不可或缺的系統的熱像儀為主要產品；配合至鴻相關聯網系統技術，建構全方位多元傳感器系統關鍵價值鏈，期以集團優越整合競爭力，搶佔智能駕駛、智慧交通與城市等龐大商機。

(時報資訊)