跌深反彈，本周豐興鋼筋調漲近1%，因上周鋼筋跌多後，出現部分買盤回補，因此本周鋼筋調漲200元，而廢鋼及型鋼則維持平盤；業者表示，因上周下調價格刺激買盤回補，促使鋼筋出現短期跌多反彈現象。

本周豐興宣布廢鋼維持平盤，報每公噸10100元；鋼筋調漲200元，報每公噸19000元，型鋼則平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至161.45美元；日本2H廢鋼漲至410美元；美國貨櫃廢鋼持平，報每公噸395美元。(商品行情網)

(時報資訊)