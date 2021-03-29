《商情》國內鋼筋跌深反彈 10:522021/03/29 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 跌深反彈，本周豐興鋼筋調漲近1%，因上周鋼筋跌多後，出現部分買盤回補，因此本周鋼筋調漲200元，而廢鋼及型鋼則維持平盤；業者表示，因上周下調價格刺激買盤回補，促使鋼筋出現短期跌多反彈現象。 本周豐興宣布廢鋼維持平盤，報每公噸10100元；鋼筋調漲200元，報每公噸19000元，型鋼則平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至161.45美元；日本2H廢鋼漲至410美元；美國貨櫃廢鋼持平，報每公噸395美元。(商品行情網) 《商情》逢低買進 紐約棉花低點反彈 台積電攻抵600元季線關卡 近關情怯 (時報資訊) #豐興 #鋼筋 #調漲 #廢鋼 #跌多 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》長賜輪動起來 航運股普天同慶 14:332021/03/29 財經 《商情》運價支撐 BDI指數微幅反彈 10:012021/03/29 財經 香港將放5天假期 港專家憂疫情反彈 13:212021/03/29 兩岸 《類股》新疆棉紛爭添利 紡織股百花爭鳴 07:452021/03/29 財經 《熱門族群》Q2塑化報價易漲難跌 受惠股出爐 13:082021/03/29 財經 《商情》美元走強 大豆電子盤跌至近10日低點 11:432021/03/29 財經 《熱門族群》造紙股開趴 類股指數飆逾26年高點 11:262021/03/29 財經 人行前司長 3大理由看多人民幣 04:102021/03/29 話題觀察 《經濟》化危機為轉機 蘇貞昌：加速清淤並改善漏水 07:452021/03/29 財經 台積電站回季線 大盤早盤大漲逾百點 09:522021/03/29 財經 滬指收升16點 兩連漲 16:192021/03/29 財經 財經熱門新聞 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 17檔EPS季季增 前景亮 - 財經要聞 - 工商時報 【長榮輪卡運河】卡關要賠多少錢？陽明總座算給你聽 - 財經 晶片一哥救台股萬六 這3檔被散戶遺忘就快竄出 - 財經 台積電3年後殺進1奈米 洩美巨頭遲來肥單助攻1000元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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