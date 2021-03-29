中央大學台灣經濟發展研究中心公布3月消費者信心指數（CCI）總數76.52點，較2月上升1.88點，且為疫情爆發以來最佳，六項分項指標四升二降，上升幅度最多的是「未來半年投資股票時機」，反應股民對台股後市續看好。

3月CCI六指標上升的有家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機，下降的是物價水準、購買耐久財。台經中心執行長吳大任表示，上升幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」的52.5點、月升5.4點，上升幅度第二是「未來半年國內就業機會」的70.55點、月升4.2點，上升幅度第三的是「未來半年國內經濟景氣」的89.5點、月升1.55點，上升幅度第四是「未來半年家庭經濟狀況」的91.95點、月升1.3點。

吳大任指出，下降幅度最多是「未來半年購買耐久性財貨時機」的111.6點、月降1.05點，但仍是唯一在100點之上的偏向樂觀。下降幅度第二是「未來半年國內物價水準」的43點、月降0.15點。

從絕對水準來看，五項指標偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀，購買房地產時機」為115.25點，月降1.15點。

另「目前健康狀況」指標為87.9點、月升1.4點。「預期健康狀況」為86.9點、月升1.5點。3月CCI由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力公司與台灣房屋調查協辦，調查期間為3月18日至21日，以電話訪問方式，採電腦隨機抽樣，共訪問2,832位台灣地區20歲以上民眾，在95％信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

(工商 )