金廈小三通何時能夠復航？日前傳出廈門當局願給金門七天內免隔離的優惠，我國是否將比照辦理？衛福部長陳時中今天鬆口，只要陸委會提出可行，不會反對小三通復航，只要遵照現行的檢疫規定辦理即可。

立法院社福及衛環委員會今天邀陳時中進行備詢，國民黨立委陳玉珍質詢時詢問，金廈小三通何時能復航？陳時中表示，我國現在邊境都是採嚴管的方式，基本策略就是入境後需要十四天的居家檢疫，除非是特殊情況者或是風險區域較低的地區，可依等級給予五天或七天的檢疫方案。

陳玉珍質疑，先前詢問陸委會，對方都說要遵照指揮中心的防疫規定，因此無法復航，不過陳時中今天說，只要陸委會提出可行，且入境後也依規定進行十四天的居家檢疫，指揮中心不會反對。

過去陳時中針對小三通何時能夠復航，曾表示要等到我國疫苗覆蓋率達百分之六十後才能考慮，如今已改口「樂觀其成」，只要遵照防疫規定就可入境。陳玉珍進一步詢問，確認了小三通接下來將由陸委會、金門縣政府安排檢疫處所，對此陳時中也說，如有需要中央協助之處，也樂意安排。

(中時 )