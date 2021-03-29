29日，日本央行公布一份，三月利率審查時的會議紀錄。儘管與會學者專家彼此唇槍舌戰，發表自己貨幣政策看法，但好消息是，日本似乎已經看到景氣復甦的春燕了。

在這次最近舉行過的會議上，日本央行計畫要實施一系列政策，讓自己政策工具更具有延續性，好跟已把日本經濟搞到千瘡百孔的新冠疫情，來個大規模持久戰。同時，日本央行也一直希望，通膨率能拉升至目標值2％。

九名當時在座的董事，其中一位透露，藉由出口與產出走強，日本景氣自2020年新冠疫情爆發後，已有從頹勢中慢慢爬起跡象。日本央行會在會議舉行後幾天，公開當時會中討論事項，但是，並不會具名。

另一位董事指出，目前雖然新冠病毒後市不明，不過，過去一段時間，對日本以及海外經濟活動所造成衝擊影響的疫情，顯然已被抑制住。同時，產業方面也沒有更惡化情況發生。

在物價方面，會中討論到，即使一些西方經濟體正面臨通貨膨脹加劇問題，但對日本央行來說，通貨緊縮與長期性經濟停滯，才是要面對的大難關。

由上述言論可知，市場也普遍認知，日本央行的貨幣政策目前還是會保持寬鬆，在全球需求回升下，也可支撐仗賴出口為主的日本經濟。

其中一位董事就直言，在利率工具審視後，希望日央行在未來幾年內，都能保持現行政策框架。

同時，日本政府對日本央行的政策審視沒有任何異議，表示日央行的執行方針，也獲中央支持與肯定。

(時報資訊)