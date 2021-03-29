油價上揚，持續推升聚酯報價走高，在供需健康下，法人看好今年遠東新(1402)聚酯業務的獲利貢獻。遠東新去年合併獲利為80.63億元，EPS 1.62元，董事會通過配現金股利1.35元，以今盤中29.75元計，現金股息殖利率為4.5%。亞系外資法人出具最新報告，給予遠東新「買進」評等，目標價34元。

外資指出，遠東新的聚酯業務已經成為公司的「金牛」事業，今年聚酯占遠東新整體獲利比將達到24%，在2018年僅5%。受惠於PET的供需平衡，遠東新在2018年初併購的美國西維吉尼亞州廠開始發揮綜效。俄亥俄州研發基地及2018年底取得德州廠興建專案許可後最新的投資計畫。遠東新在2018年2月以新台幣10億元左右價金標下M&G位於美國西維吉尼亞州PET廠資產及俄亥俄州研發基地。該PET廠年產能為36萬噸，佔地424英畝，也是遠東新世紀在美國第一個生產據點。

據悉，美國的PET spread已經從去年每公噸260美元上漲到今年的330美元，漲幅逾26%。預計在2021~2023年供需吃緊下，產能利用率都會維持在99%以上。

遠東新進入PET產業相當早，不僅是亞洲生產第一支PET寶特瓶的廠商，為亞洲第一、全球第二大的PET生產商，在台灣及大陸和美國及越南均有生產基地，公司近幾年來積極擴充PET產能，預估2025年之前能達到年產能100萬噸。PET需求增加，國際大品牌如Nike、CocaCola、Adidas、IKEA等都是重要推手，預估2020-2025的年複合成長率達22%，約每年有240萬噸的需求量。

(時報資訊)