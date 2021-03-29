SEMI看好台灣儲能產業發展，正式成立「SEMI智慧儲能委員會」，將致力於整合產業建言及需求，給予政府單位制定與推動儲能相關政策之參考，更進一步推進國內智慧型電網的發展。

SEMI指出，全球正處在能源轉型的關鍵時代，綠色能源更是驅動經濟發展的新引擎。而當電動車、再生能源用量持續攀升，具備高度靈活性、智慧性的技術-儲能，恰巧可為電力系統調控提供強而有力的解方，來協助緩解再生能源的間歇性及變動性，勢必將成為重要的基礎設施。SEMI看好台灣儲能產業發展，因此成立「SEMI智慧儲能委員會」。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「SEMI深耕台灣再生能源多年，其中，儲能系統在整體電網中，扮演『緩衝』的重要角色。擁有儲能系統，電力公司得以順利調度電力、電網，提高供電穩定性，以符合用戶用電與平衡供電的需求。SEMI智慧儲能委員會納入眾多供應鏈領導廠商，旨在透過國內能源產業與國際組織的互動機制，協助委員與國際接軌，進而提昇台灣儲能產業之整體競爭力。」

近年來氣候變遷催生大量再生能源導入，電力市場因應能源轉型需求，採用儲能系統穩定電網已成必然趨勢。根據美國能源部全球能源數據庫統計，截至2019年底為止，全球投入儲能系統的累積裝置（機）容量，已多達187.8GW。其中，以「電化學儲能」應用最具發展潛力，累積裝置容量為3,297MW。

而儲能系統市場的成長動能，由台灣儲能系統的建置目標，也可獲得一定印證。台電先前已公布，為配合台灣綠電應用發展，2025年前，儲能系統建置電力目標為590MW，與前一年僅5MW相比，市場規模於六年期間成長多達100倍以上，產業爆發力驚人，因此吸引相關台廠供應鏈業者相繼投入。而亞洲首例的台電590MW輔助電源設置中的430MW，就採用儲能自動頻率控制（AFC）等設備。未來，台灣儲能市場在2025年以前的需求約為700MW，分別來自台電自有場地建置儲能設備、採購輔助服務與用電大戶儲能選項等，市場規模逐步擴大可期。

今年由SEMI與外貿協會攜手舉辦的年度全台最大規模再生能源展「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」也將於10月27日至29日展出，除既有的太陽光電、風力能源、氫能與燃料電池及智慧儲能四大主題，並增設節能、綠能循環經濟及綠色金融等特色展區，於展期間舉行「智慧儲能系統整合論壇」，提供最完整的循環經濟產業生態圈。

(時報資訊)