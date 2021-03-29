不少業者都有自備環保杯優惠。一名網友將喝過的一次性紙杯洗乾淨後，去超商買咖啡，卻被店員以「不包括一次用外帶飲料杯」為由，無法使用折扣，他不滿投訴超商並上網PO文，結果反遭大批網友洗臉。

原PO昨（28）日於臉書社團《爆怨公社》抱怨，超商口頭說配合環保署，推出一次用外帶飲料杯源頭減量計畫，但他拿喝過、洗乾淨的紙杯，去超商買咖啡時，卻被店員以「範圍不包括一次用外帶飲料杯」為由，無法享有自帶杯優惠折扣，令他質疑「為什麼拿自己喝過、洗乾淨的紙杯不行？這不是擺明了浪費資源、增加垃圾量嗎？」

原PO事後也寫信詢問超商總公司「推廣自帶杯的意義是什麼？」超商則回應，消費者攜帶可重複使用的環保杯購買咖啡，可享有3元的折價優惠，但優惠適用範圍不包括「一次用外帶飲料杯」。對此，原PO仍一頭霧水，上網詢問「小的智慧不夠，煩請大家幫忙開示。」

貼文一出，網友一面倒表示，「是讓你拿自己的保溫杯、玻璃杯、馬克杯之類的去，不是你喝完的飲料杯沖洗乾淨後去裝」、「一次性的餐具容器，真的不適合重複使用」。

留言中也有不少人提醒原PO，一次性的紙杯盛裝過熱的飲品後，即便外觀看起來完整，但它的強度結構可能已有改變，為避免有突發狀況發生，盡量避免重複使用，雖然已洗乾淨，難免還是會藏污納垢，喝了拉肚子責任歸咎於誰，很難說清楚。

(中時新聞網)