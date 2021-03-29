騰訊旗下騰訊音樂娛樂集團（TME）28日宣布10億美元股票回購計劃，29日起的12個月內，回購美國預託證券（ADS）形式的A類普通股。

騰訊音樂計畫用現有的現金餘額開展此次回購。該回購計畫可能分批次通過公開市場、私下談判、大宗交易或其他法律許可的方式進行。具體時間和金額取決於相關法律規定。董事會將會定期評估回購計畫，並有可能授權對規模和條款進行調整，也有可能暫停或終止該項目。

騰訊音樂董事會主席湯道生表示，回購計畫充分表明董事會對公司業務前景和長期戰略的強大信心，並相信將有助於集團發展，為股東創造更多價值。

騰訊音樂上周股價由32.25美元高位一度跌至16.31美元，股價曾累跌近五成。騰訊音樂26日收報20.1美元，跌1.2％。

外媒報道，高盛26日曾大幅拋售價值105億美元股份，或與對?基金經理Bill Hwang旗下家族投資基金Archegos Capital遭斬倉有關。高盛26日於美股開市前賣售價值66億美元的百度、騰訊音樂及唯品會股票，此後又拋售了39億美元的Viacom、Discovery、Farfetch、愛奇藝及跟誰學股票。

(工商 )