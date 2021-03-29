長榮租船｢長賜輪」（EVER GIVEN）於蘇伊士運河擱淺，長榮海運29日公布事故處理進度，長賜號浮船作業延至今上午8點，目前正持續清除船艏泥沙，隨即展開今日的脫困行動。

長榮海運表示，長榮租船｢長賜輪」（EVER GIVEN）原訂於昨日（3月28日）台北時間20：00（埃及時間14：00）進行下一波脫困行動。但在相關單位重新評估之後，決定調集更多拖船。因此，浮船作業將暫緩至今日（3月29日）台北時間08：00至09：00（埃及時間02：00至03：00）進行。

長榮海運表示，工程團隊目前正持續清除｢長賜輪」船艏的泥沙，以減少浮船作業的阻力，待所有拖船布署就緒之後，將隨即展開今日的脫困行動。

交通部次長陳彥伯29日表示，此事發生以來國人很關心，交通部也關心，一開始就責成航港局來協調，掌握相關資訊、注意進度；目前拖船作業持續進行中，後續有相關進度會再說明。

(旺報 )