家樂福併購頂好是通路界的大事，不過近日傳出逾10家公會聯合向公平會檢舉不當收取附加費用，公平會今天證實，確實於上週五（26日）下午收到聯合檢舉函，將立案調查家樂福行為是否「顯失公平」。

公平交易委員會副主委陳志民表示，上週五收到11 家公會聯合檢舉函，指出家樂福要求供應商應配合開幕，提交附加費用，「附加費用是可以去談，但內容不能不合理或超出比例」。

流通事業向供貨廠商請求負擔附加費用的行為，並不算少見，陳志民也說，企業可以自己去談附加費用金額是多少，前提是要合理，不能利用自己的優勢市場力量收取超出比例的附加費用。

根據公平會的流通事業規範處理原則，明確訂出附加費用在什麼條件下，會構成顯失公平；陳志民說，公平會收到檢舉後，已經啟動調查，也將請當事人說明，若真的有構成違法行為，最高可罰2500萬元。

陳志民補充，公平會去年底通過家樂福併購頂好的結合案，但也提出4條件，確保整體經濟利益大於限制競爭不利益，不過這次公會檢舉主張與結合案附負擔並無關係，而是另外獨立的行為，會進一步調查確認是否有違法情形。（編輯：趙蔚蘭）1100329

(中央社)