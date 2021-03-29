女星周迅不只演技精湛，46歲的她還是凍齡女星代表，周迅當年以獨特的靈氣，讓她有「落入凡間的精靈」的美名，而周迅近期出席新片《第十一回》首映活動，被網友曝光無修圖近照，頂著高馬尾的周迅臉上零細紋，一張精致巴掌臉相當吸睛，俏麗模樣重現當年「人間精靈」的美貌。

周迅近期接連推出新作品，她與《後宮甄嬛傳》的皇帝陳建斌合作新片《第十一回》，並和忘年之交竇靖童在片中搭檔演母女，眾演員昨（28日）出席首映活動，周迅以黑洋裝、黑色西裝外套帥氣現身，46歲周迅頂著高馬尾、大紅唇，秀出精致巴掌臉。

周迅的無Ｐ照曝光，她的顏值和巴掌臉相當俏麗。（圖／取材自明星愛街拍微博）

周迅雖然穿搭霸氣，不過她仍大展親民作風，在活動中開心露出笑容、揮手，微博更流出一組周迅的無P照，在路人鏡頭下的周迅，臉上零細紋、肌膚緊緻、一張精致巴掌臉相當吸睛，46歲的周迅整體狀態極佳，俏麗模樣和官方精修照根本沒差，重現當年「人間精靈」的美貌。

周迅不只凍齡功夫驚人，她還是著名的演技派代表。（圖／本報系資料照片）

網友也紛紛留言讚：「周公子的生圖好絕啊 這個狀態真的好可」、「周迅根本是少女」、「女神不愧是女神，在路人鏡頭下面居然都這麼能打，顏值太高了」、「周迅真的是不老女神」。其實周迅不只顏值凍齡，她還是著名的演技派代表，周迅是首位獲得金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠的大滿貫演員，演技了得備受肯定。

(中時新聞網)