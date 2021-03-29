新北市政府今（29日）上午在淡水忠烈祠舉行春祭典禮，由市長侯友宜擔任主祭官。（民政局提供）

新北市政府今（29日）上午在淡水忠烈祠舉行春祭典禮，由市長侯友宜擔任主祭官，現場包括新北市議會、市府各機關、軍方等代表與烈士、義士家屬共計約300餘人一同緬懷先烈英靈，表彰烈士、義士壯烈犧牲之精神。

春祭典禮伴隨警察樂隊及國樂團演奏，傳達眾人對烈、義士的追思，侯友宜向烈、義士靈位上香、獻花、獻果、獻爵及敬禮後，並慰問家屬代表，表達關懷與感謝，肯定烈、義士英勇行為長存國人心中，烈義士家屬也獻上白玫瑰花追思最親愛的家人，過程中不時有人拭淚，令人動容。

民政局長柯慶忠表示，忠烈祠每年舉行春、秋2次祭典，紀念為國捐軀的烈士、義士計有221位外，近年增加供奉因執行勤務不幸殉職的警察8位、消防人員10位及海巡人員2位，共計241位英勇烈士靈位。

此外，新北市軍人忠靈祠也舉辦「110年春祭國殤典禮暨公殞官兵追悼大會」，由新北市政府副祕書長朱惕之擔任主祭官，向公殞官兵上香致敬，並一一慰問現場遺族代表，場面莊嚴肅穆。

民政局表示，忠靈祠經整體園區規畫於去年底完成入口牌樓整修，並將第一納骨塔前戶外階梯重作鋪面及坡度調整，修建完成更顯素雅大方，不僅寬慰祠區公殒官兵，也提供市民更優質祭祀環境。

新北市政府今（29日）上午在淡水忠烈祠舉行春祭典禮，由市長侯友宜擔任主祭官。（民政局提供）

新北市政府今（29日）上午在淡水忠烈祠舉行春祭典禮，由市長侯友宜擔任主祭官。（民政局提供）

(中時 )