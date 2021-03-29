藍委林思銘今日於立院內政委員會質詢表示，住都中心完成4件招商案，卻只揭露其中1件，而其都更前後價差了26億，為何許多資訊都沒依規定公開？內政部次長花敬群回應「我們都有公開，只是不好找。」

花敬群今日於內政委員會業務報告時指出，今年第1季住都中心已經累積決標15處社會住宅約4千戶，並以每年1.5萬戶的數量持續興建。包租代管的部分，已媒合超過1.5萬戶，最近平均每月增加900戶，預計未來一年有機會達2萬戶。

林思銘表示，隸屬內政部的住都中心自行主辦的都更案，目前有4案完成招商，但住都中心網站卻只顯示台北市兒童福利中心B1-1的財務計畫，有揭露工程經費、權利變換的股價資訊，但其他通通看不到。花敬群回應，這部分是「忽略了」，相關的資訊落差會盡快補上。

林思銘指出，依《國家住宅及都市更新設置條例》第30條規定，資訊要公開的部分，應含年度財務報表、業務資訊、績效評鑑報告等等，內政部的作法不夠透明，花敬群說「我們都有公開啦，只是不好找。」

林思銘說，依規定要公開的資訊，有的有公開但不夠詳盡，或是格式不一，也有查閱非常困難的問題。特別是2020年績效評鑑報告，到現在都還沒完成。花敬群回應「4月才會考核，考核完才會公布。」

林思銘表示，2018、2019年的評鑑報告中，對於評鑑委員的意見，住都中心採納處理的情形也沒有說明。比方說評委要求說明每個都更案整體及年度作業期程及績效，預計進度與實際進度的落差原因，但網站上都看不到。花敬群回應「現在都有改善，有開始做管控表。」

住都中心執行長黃景茂說，目前住都中心人力約有190幾位，目標是211位，還在招募中。林思銘指出，既然已經有190幾人，該揭露的資訊應該要做好。

林思銘表示，台北市兒福中心B1-1案，在都更前的權利價值是19.47億，都更後是45.52億，前後股價差了26.05億，此案還是4個完成招商案中，基地面積最小的，牽涉那麼大的利益，政府應有責任做好公開透明。

(中時 )