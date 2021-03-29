【長榮輪卡運河】長賜輪可望脫困 船身接近擺正、成功上浮 11:192021/03/29 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮長賜號卡蘇伊士運河進入第7天有重大進展，根據船隻追蹤網站「VesselFinder」的最新畫面，原先穩穩卡住運河兩端長賜輪已經不橫躺了，接近擺正方向。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮貨輪「長賜號」卡蘇伊士運河進入第7天有重大進展，根據船隻追蹤網站「VesselFinder」的最新畫面，原先穩穩卡住運河兩端長賜輪已經不橫躺了，接近擺正方向，另外船運業者也發布推文指出，長賜輪已經成功上浮。 May be we still have some rocks at the ship’s head. Let’s be more patient so everybody stay safe. #evergiven #suezcanal pic.twitter.com/GKscwpFrND— ⚓ Capt. Yousif ⚓ (@CaptJoo2023) March 29, 2021 M/V EVER GIVEN has partially refloated in the #SuezCanal, pending official confirmation from Suez Canal Authority. pic.twitter.com/PQCn3K2fE6— Leth Agencies (@AgenciesLeth) March 29, 2021 長賜輪23日疑似不敵強風吹襲擱淺蘇伊士運河，在各方連日清淤、拖船的努力下，前六天進展有限，蘇伊士運河管理局（SCA）28日晚間暫停救援行動。 （持續更新） 【長榮輪卡運河】長賜輪才移動30公尺又卡關 船頭下驚見巨石 【長榮輪卡運河】埃及總統下令 卸除長賜號貨物減輕重量 (中時新聞網) #長賜輪 #重大進展 #擺正 #照曝光 #長榮輪卡運河 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【長榮輪卡運河】壞消息 漲潮沒用 長賜輪脫困希望落空 最佳搶救時機曝光 11:342021/03/28 國際 【長榮輪卡運河】破壞全球貿易 專家曝經濟影響最嚴重時間 08:542021/03/29 財經 澎湖公托主任掌摑2歲童慘照曝光 家屬控園方包庇：不只1次 10:182021/03/29 社會 長賜輪待脫困 油價急漲逾4％ 04:102021/03/28 全球財經 《國際油價》運河續阻 原油期貨漲逾4％ 10:012021/03/29 財經 美媒：長賜號擱淺前12分鐘超速 04:102021/03/29 焦點要聞 埃及總統 要長賜號減重、加快拖離 04:102021/03/29 財經要聞 《國際經濟》蘇伊士運河「塞船」 消費者荷包恐將縮水(2-1) 08:192021/03/29 財經 小怪手救長榮貨輪爆紅 蘇貞昌秀「全台灣責任最重」怪手 10:372021/03/29 政治 【長榮輪卡運河】影》長賜輪終於移動17公尺 拖船興奮到狂鳴笛 07:182021/03/28 國際 長賜輪擱淺蘇伊士運河第六天 長榮回應了 20:502021/03/28 財經 國際熱門新聞 【長榮輪卡運河】長賜輪脫困重大進展 接近擺正、成功上浮 - 政治圈 【長榮輪卡運河】長賜輪才移動30公尺又卡關 船頭下驚見巨石 - 國際 俄專家警告 中國是最大威脅 - 國際大事 - 中國時報 各區武裝動員 緬甸恐內戰 - 國際大事 - 中國時報 【長榮輪卡運河】長賜輪擱淺原因不明 蘇伊士當局與日本船東陷矛盾 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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