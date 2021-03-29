長榮貨輪「長賜號」卡蘇伊士運河進入第7天有重大進展，根據船隻追蹤網站「VesselFinder」的最新畫面，原先穩穩卡住運河兩端長賜輪已經不橫躺了，接近擺正方向，另外船運業者也發布推文指出，長賜輪已經成功上浮。

長賜輪23日疑似不敵強風吹襲擱淺蘇伊士運河，在各方連日清淤、拖船的努力下，前六天進展有限，蘇伊士運河管理局（SCA）28日晚間暫停救援行動。

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(中時新聞網)

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