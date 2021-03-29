長榮貨輪「長賜號」卡蘇伊士運河進入第7天有重大進展，根據船隻追蹤網站「VesselFinder」的最新畫面，原先穩穩卡住運河兩端長賜輪已經不橫躺了，接近擺正方向，另外船運業者也發布推文指出，長賜輪已經成功上浮。

May be we still have some rocks at the ship’s head. Let’s be more patient so everybody stay safe. #evergiven #suezcanal pic.twitter.com/GKscwpFrND — ⚓ Capt. Yousif ⚓ (@CaptJoo2023) March 29, 2021

M/V EVER GIVEN has partially refloated in the #SuezCanal, pending official confirmation from Suez Canal Authority. pic.twitter.com/PQCn3K2fE6 — Leth Agencies (@AgenciesLeth) March 29, 2021

長賜輪23日疑似不敵強風吹襲擱淺蘇伊士運河，在各方連日清淤、拖船的努力下，前六天進展有限，蘇伊士運河管理局（SCA）28日晚間暫停救援行動。

（持續更新）

(中時新聞網)