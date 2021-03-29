剛被魔術交易到金塊的阿隆戈登，29日迎來加盟金塊處女秀，他先發打了21分鐘，投9中6，含三分球投4中1，貢獻13分、2籃板及1助攻，搭配「小丑」約基奇16分、10籃板及8助攻的接近大三元表現，金塊終場126比102痛宰老鷹。

雙方打完首節，地主金塊還以31比35落後，但到第2節，金塊開始發揮強大火力，不僅轉眼取得超前，打完上半場，還以65比55領先老鷹，下半場更把領先差距逐漸擴大，更一度領先到30分以上，簡直是拿老鷹當作歡迎戈登加盟祭品。

金塊先發5人得分全都上雙，不過全隊得分最高的，還是攻下20分的替補前鋒賈麥克格林，賈瑪莫瑞17分，麥克波特15分、10籃板，巴頓12分。目前金塊取得28勝18敗戰績，雖然仍居西區第5，跟西區第4湖人之間勝差只剩1場。

老鷹則以明星後衛崔楊21分、7助攻與5籃板表現較佳，賈林納利也拿14分，柯林斯11分，卡培拉10分，從快艇換來的路威廉斯仍無上場機會。先前還打出8連勝氣勢的老鷹，最近4戰卻輸了3場，目前23勝23敗，跟塞爾提克並列東區第6。

(中時 )