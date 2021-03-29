108課綱實施後，高中階段的自然科強調「探究與實作」，學生並要建立「學習歷程檔案」。台灣物理學會今天建議，學生以平時課堂累積的學習軌跡來說明無法以紙筆測驗呈現的學習能力，除探究與實作的學習果外，還可以包括學習筆記。

台灣物理學會秘書長許華書說，在高中自然科探究與實作的課程與設計上，「探究」才是素養的核心。探究的過程可以分為對問題的論述、探究方法的設計、進而解決問題、組織素材與培養思辨能力。

在探究與實作的課程設計上，許華書建議老師引導學生從課程或自然現象（如傍晚天空的顏色）尋找可探究的議題，並引導針對探究此問題的方法進行設計及善用科技軟體或工具對探究成果進行系統分析；同時於課堂上現場協助學生組織和呈現探究的成果。

至於學生方面，許華書認為，他們在課堂上應更為主動地運用所學進行探究學習；撰寫報告時可著重在發現／定義問題、規畫探究問題、成果的分析、組織和呈現成果與反思等部分，整理成系統性的報告。

至於學習歷程檔案，許華書說，學生除了呈現探究與實作的學習成果，也可將自己的學習筆記納入。不過他強調，學習筆記不是傳統的課程內容抄寫，而是加上自己的彙整與反思，並以簡潔、邏輯性的論述與流暢的敘事表達來呈現。

許華書進一步指出，學生從課堂學習成果延伸之深度議題研究或報告，如結合基礎科學知識和新科技發展的議題等，都可納入學習歷程檔案中，因為這些內容可讓大學端看到學生的組織、思辨、論述及基礎學科能力。

教育部高教司專門委員周弘偉說，未來學習歷程檔案將成為高中生升大學所提備審資料的來源，其中關於課程學習成果部分，不一定是要科展作品或是小論文，具有彙整與反思的學習筆記也可納入。

教育部國教署科長易秀枝表示，108課綱的探究與實作，主要是要激發學生的學習力，重視的是學習過程，而不是要像科學家一般的研究成果。教育部已在北部、南部成立探究與實作中心，將提供老師增能研習。

(中時 )