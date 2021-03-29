2021年即將開季了，紐約媒體《SNY》努力幫大家回想當年效力過洋基，卻鮮少被記住的選手，他們全都是曾進入過開季40人名單的。最有名的肯定是2009年的捕手凱許(Kevin Cash)，他現在就是洋基球迷最痛恨的傢伙(光芒總教練)。

凱許當年歷經藍鳥、魔鬼魚(光芒)、紅襪，2009年被列入洋基開季名單，只出賽10場就遭下放。該季洋基拿下世界大賽冠軍，但沒有凱許的份，因為他季中就被釋出了。凱許兩年後在遊騎兵3A退休，他是個平庸的球員，沒想到日後當上光芒主帥，獲選年度最佳教練，用兵如神而成為洋基心腹大患，

前紅襪名將尤克里斯曾剃光鬍鬚加盟洋基，外表乍看不像是同一人。（美聯社資料照）

紅襪一手栽培的宿將尤克里斯(Kevin Youkilis)，他多年來以強大的選球能力折磨洋基投手，被封為「希臘保送之神」。世事難料，2012年他被紅襪出清，於自由市場被洋基買下，2013年成為開季名單一員，招牌鬍鬚也刮個精光，讓人認不出是誰。他該季只打了28場，之後離開大聯盟轉往日職發展。

一壘金手套明克維奇(Doug Mientkiewicz)，他實力不弱，生涯也出現在很多地方，但轉隊過於頻繁而始終欠缺存在感。早年他效力雙城，之後6年換了6支球隊，每季都穿不同的球衣上場。他2007年進入洋基開季名單，出賽72場，也是因為王建民的關係才會被台灣球迷注意到。

明克維奇效力過洋基，但沒給人留下足夠印象。（美聯社資料照）

游擊手屠洛威斯基(Troy Tulowitzki)曾是洛磯看板球星，後來被賣到藍鳥，因為受傷戰力下滑。洋基那時正缺內野手又捨不得花大錢補強，以底薪找上他，2019年還讓他打開幕戰。不料出賽僅5場他又受傷了，無奈宣布退休。畢竟2019年距今還很近，大概再過幾年球迷就完全忘記他效力過洋基了。

(中時新聞網)