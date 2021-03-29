衛生福利部長陳時中今天在立法院答詢談及輝瑞BNT疫苗時說，有持續談，希望越早拿到越好，但全球供應鏈有問題，對方希望緩一緩，目前沒進一步進度，完成簽約可能性越來越小。

他說，隨著時間，台灣將有採購的武漢肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗、國產疫苗等，如果要緩到數月後，就不需要了。如果BNT疫苗提供的時序可填補空缺，台灣興趣才較高，還是會持續跟對方溝通。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀陳時中專題報告「有關COVID-19（新冠肺炎）疫苗施打後，相關效益、異常通報之統計、分析及資訊公開，與未來疫苗整備規劃」並備詢。

中國國民黨籍立法委員陳玉珍質詢陳時中，疫苗採購檔案是否為國家機密？陳時中表示，採購合約有保密協定，疫苗採購檔案是以機密公文呈報行政院，但非國家機密檔案，社環委員會的疫苗調閱小組可調閱。

國家機密保護法規定，國家機密指為確保國家安全或利益而有保密必要，對政府機關持有或保管資訊，經依本法核定機密等級者。

陳玉珍追問，疫苗採購是否受中國、歐洲等各國壓力？陳時中表示，確有受到壓力，但無法確定壓力從哪來，有四面八方可能性，採購時盡量保持低調。（編輯：李明宗）1100329

(中央社)