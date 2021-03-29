美國十年期公債的殖利率徘徊於1.6%左右，加上美元回穩，使新興亞洲上周再遭外資提款，遭贖回最高的前三市場為南韓、台股、印度，金額分別為13.5億美元、13.1億美元、5.9億美元，外資連三周淨買入印度的紀錄終止，同時，外資連五周賣超台股；台股雖然是今年以來外資淨流出最多的市場，但由於內資接盤力道強勁，上周漲幅仍達1.5%，於新興市場中表現僅次於菲律賓的1.7%。

據統計，近一月以來，台股隨國際股市波動呈現高檔整理，表現最佳的族群為航運、造紙、水泥等價值型股票，作為台灣護國神山群的半導體業，在此期間成為外資調節重心。

針對美元最近的升值勢頭。瑞銀認為，市場將聚焦美國新一輪財政措施對經濟提振的效果，以及拜登政府研究秋季出臺總規模3萬億美元的基建計劃，政策「組合拳」料支撐投資者情緒及風險貨幣，當全球經濟前景轉好，美元最終再將下行。

中信投信股權投資科主管葉松炫表示，展望未來，美國政府1.9兆財政刺激即將落地，加上後續可能成形的3兆美元大基建計畫，有望連帶刺激台股轉強，但在半導體權值股賣壓尚未減緩前，指數恐上攻不易。現階段建議投資人可順應目前盤勢，增加傳產族群的布局。

另一方面，葉松炫指出，居家辦公加上遠距教學等需求帶動，導致網路流量大幅增加，另一方面AI、邊緣運算、5G等科技進展，帶動伺服器需求逆勢成長，預計今年至2025年伺服器的年均複合成長率皆約於6%以上。台灣於全球伺服器的代工市占率高達8成，在未來幾年的競爭中，雲端中心業者佔營收比重較高的個股，受惠機率較高，建議投資人可多加留意。

(時報資訊)