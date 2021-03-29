上周五華爾街股市尾盤突然湧現一波強勁的買盤，帶動標普500指數在收盤前幾分鐘站上歷史新高，但周日隔夜市場美股期貨走跌。

目前道瓊指數期貨跌0.3%，報32,854點。標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨約跌0.5%。

上周五美股三大指數都在收盤前站上當日最高點，終場藍籌股道瓊指數收漲約450點或1.39%。標普500指數收漲1.7%，創下歷史收盤新高。那斯達克綜合指數扭轉0.8%跌幅，終場收漲1.2%。

在這個因國定假日而縮短交易天數的一周，市場將因為年金基金與其他大型基季在季底調整投資組合的操作而震盪加劇。近來債券殖利率的急升，可能促使基金經理人大幅調整其投資組合。

4月2日為耶穌受難日，美股休市。

3月以來，道瓊指數與標普500指數分別上漲6.9%和4.3%。公債殖利率急升引爆科技股賣壓，那斯達克指數本月來下跌0.4%。

本周關注焦點將是有關於拜登總統提出基建計畫的相關消息，外媒報導這項計畫的總規模可能超過3兆美元。

拜登周三將前往匹茲堡，並公布這項方案。白宮發言人薩琪（Jen Psaki）稍早前接受媒體訪問時表示，拜登擬將其基建方案分拆成兩個部分，首先將推動實體基礎設施的升級，並在間隔數周後提出著眼於家庭與醫療方面的社會基建計畫。

此外，將於4月2日周五休假日公布的3月非農就業報告，亦將是市場關注的焦點。根據Dow Jones提供的數據，經濟學家預期美國3月新增就業數將達到63萬個，失業率將估計從6.2%跌至6%。

(時報資訊)