車用乙太網路連接器新產品即將正式出貨，且為反應上游材料成本上揚，胡連(6279)於3月1日起陸續調漲價格，隨著新產品出貨放量，胡連預估，今年上半年將遠優於去年同期，由於第3季末進入旺季，下半年營運將優於上半年，審慎樂觀看待今年營運，亞系外資重申胡連「買進」評等，目標價為155元。

胡連主要產品為車用端子連接器/護套/保險絲盒，客戶以大陸自主品牌車居多，佔公司2020年營收比重約65%，台灣、越南、印尼及其他亞洲地區佔胡連營收比重約24%，亞洲以外地區約佔11%。

胡連除現有端子品號約2000個，護套品號超過3000個，完整的產品線可滿足客戶一站購足需求，胡連也持續擴大產品的廣度，切入車聯網及電動車領域，新產品包括：小線束產品(模組總成週邊串接線束/車身小線束組裝)、支援高頻/高速資料傳輸，滿足車聯網智慧車連接器產品(FAKRA高頻連接器/HSD高速連接器/Mini FAKRA/Ethernet連接器)、電動車連接器(應用於電動車充電槍/充電座CLASS 1~CLASS 4系列產品)、PCB保險絲盒、SJB保險絲盒等，其中車用乙太網路連接器預計今年第2季開始導入，其他新產品也將陸續於2021年到2025年導入，成為推升胡連未來營運成長新動能。

目前胡連共有台北、大陸南京/東莞及越南四個廠區，其中南京廠為主力廠區，現有20台沖床、106台射出機及13台橡膠機，佔胡連總產能約44%，南京廠區保險絲盒生產自動化組裝產能為每日1210PCS；台北廠有35台沖床及50台射出機，約佔總產能27%；東莞廠有22台沖床、35台射出機及4台橡膠機，約佔總產能20%；越南廠則有6台沖床及23台射出機，約佔總產能9%；因應中美貿易戰，胡連亦大手筆投資台灣，營運總部將於2021年完工，可望進一步整合營運管理、生產與倉儲自動化，提升集團綜效。

為反應近期銅及塑料價格飆漲，胡連自3月1日起陸續調漲產品價格，有助於紓解成本上揚壓力。

儘管去年上半年因新冠肺炎疫情在大陸及東南亞蔓延，胡連營運陷入谷底，但隨著新冠肺炎疫情受到控制，大陸及東南亞廠區生產出貨恢復正常，胡連業績自去年下半年展現強勁成長力道，2020年稅後盈餘達5.57億元，年成長20%，每股盈餘為5.59元；今年前2月合併營收為7.5億元，年成長55.94%，胡連表示，今年上半年將遠優於去年同期，由於第3季末進入旺季，下半年營運將優於上半年，審慎樂觀看待今年營運，預估今年業績可望較去年兩位數成長，創下歷年新高。

亞系外資最新報告指出，我們認為，胡連是汽車產業全面復甦的受益者，在大陸政策支持下，汽車銷量將持續增長，中信證券預估，2021年汽車銷量年成長為15.5%。由於胡連有約65%營收來自於大陸業務，預估今年營收年成長可達27%，雖然銅價上揚，胡連新產品銷售攀升及自動化帶來的生產效益提升可望降低銅價上漲不利影響，重申胡連「買進」評等，目標價為155元，激勵胡連盤中股價強勢大漲。

(時報資訊)