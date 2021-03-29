國際漿價及廢紙價格漲勢未歇，加上市場需求持續暢旺，造紙大廠正隆(1904)、榮成(1909)及林漿紙大廠華紙(1905)2021年首季營運淡季不淡，並調漲工紙產品報價，以反應生產成本上升壓力，營運成長動能可望轉強。

在漲價題材激勵下，造紙股今（29）日全面走揚，類股指數飆升5.08％至369.69點，創1995年2月底以來26年1個月高點，隨後漲勢雖收斂，早盤仍維持逾3％漲幅，領漲盤面各類股。

其中，永豐餘(1907)投控放量飆升7.43％至31.8元，創1995年5月底以來近26年高點，早盤維持逾4％漲幅。旗下華紙同步放量勁揚6.46％至14元，亦為2011年8月初以來近9年7個月高點，早盤維持逾3％漲幅。

榮成開高後放量穩揚3.85％至25.6元，早盤維持逾2.5％漲幅。旗下工紙代理銷售商寶隆(1906)放量勁揚5.37％至18.65元，為去年底以來3個月高點。正隆開高後同步放量穩揚3.42％至34.75元，為去年12月底以來3個月高點，早盤維持近2％漲幅。

至於士紙(1903)開高後一度震盪拉回挫跌1.54％，但隨後在買盤敲進下再度翻紅走揚4.63％至61元，早盤維持近3.5％漲幅。

國際漿價歷經18個月的低檔盤整後，於去年底起大幅彈升，華紙發言人陳瑞和分析，除了澳洲森林大火造成的木片短缺效益逐步顯現，亦受海運貨櫃缺櫃、中國大陸春節開工率高等因素帶動。在庫存回補需求帶動下，目前漲勢未歇，預期今年漿價將在高檔盤旋。

同時，國際廢紙價格變動則較漿價更大。正隆總經理蔡東和指出，由於疫情影響各地回收人力，加上海運缺櫃因素干擾，包括美國、歐洲、日本廢紙價格均較去年同期三級跳，且目前價格仍在上漲，如何管控成本、加強效益成為最大課題。

在成本壓力遽增下，正隆1月已調漲工紙產品價格每噸50美元，以反應成本上漲壓力。以兩岸為主要生產基地的榮成，雖然3月市場需求不若預期強，但因中國大陸廢紙成本漲幅仍低於產品價格，且「禁廢令」影響結束，預期營運狀況亦可望有所好轉。

(時報資訊)