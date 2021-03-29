金曲歌王林俊傑（JJ）27日迎接40歲生日，舉辦一場盛大的慶生派對，聚會中群星聚集，好友周杰倫（JAY）、林志穎（Jimmy）都排除萬難來了，可說是3J同歡，超大咖的組合狂吸網友眼球，不到一天就有13萬個讚。

林俊傑28日透過社群平台曝光40歲生日派對的10張照片，感性地寫道：「今年生日，告訴自己要在24小時內，好好和身邊的同仁與好友一起慶祝，真的盡力了！」他感謝支持多年的親朋好友、粉絲的不離不棄和陪伴，期許下一個階段能過得更充實、精彩。

派對的dress code似乎是黑色西裝，照片中每一個人幾乎都穿著筆挺的套裝帥氣現身，除了有周杰倫、林志穎，傅娟、歐陽妮妮、張書豪和懷秋等藝人朋友均率性出席，宛如頒獎典禮般的組合超吸睛，網友忍不住大讚：「西裝林真的太帥了」、「帥哥的旁邊還是帥哥」、「雙林帥哥」、「傅娟耶！好久沒看到」、「有親朋好友一起慶祝真好」等。

林俊傑更曬出與周杰倫的同框照，透露40歲生日很高興有周董陪伴度過，「而且是待到最後一刻！感動」周杰倫也在底下祝福兄弟：「生日快樂啊，這個在我眼裡講義氣的男孩已經長大，趕快找個林太太！」兩人的好交情不言而喻。

林俊傑已經是適婚年齡，感情生活卻相當神秘，周杰倫（周董）曾在節目裡問林媽媽JJ什麼時候結婚生小孩，林媽媽當時妙回：「你介紹啦」，至於JJ本人怎麼說？他近日鬆口表示：「不抗拒不害怕，做該做的事一切隨緣。」自認如果當爸，「是屬於會跟小孩一起玩、會被老婆罵的那種。」

(中時新聞網)