跌倒就醫意外發現罹患大腸癌！一名55歲婦人因為跌倒鼻骨骨折去看醫生、討論手術，醫師在談話過程中，發現婦人的嘴巴、手上都有好多黑斑，連口框內到下咽喉都有長班，懷疑婦人的消化道出問題，緊急安排大腸鏡、胃鏡、抽血檢查，結果發現婦人的大腸、小腸長滿40多顆息肉，有一段大腸還潰爛出血，經切片確診為大腸癌第二期。

耳鼻喉科醫師吳昭寬日前在節目「醫師好辣」中分享他收治過一名婦人，跌倒鼻骨骨折，整個人腫得跟豬頭一樣來就醫，在討論何時手術時，他發現婦人的嘴巴、手上都是痣，林林總總加起來大概有20至30顆，嘴唇上面、口腔黏膜、下咽處都看的到一點黑色的色素沉澱。

吳昭寬說，就經驗上看到的黑斑，就會想到婦人是不是消化道有問題，就趕快幫她安排大腸鏡、胃鏡、抽血檢查，結果婦人血紅素只有8，比起正常女生12以上要低很多，腸鏡檢查更發現，婦人的大腸、小腸有很多大小不一的息肉，最大超過3公分以上，總共有3、40顆以上的息肉，且大腸有一段呈現糜爛、潰爛、出血，就是導致血色素低的原因，一切片證實婦人罹患大腸癌第二期。

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吳昭寬表示，婦人的疾病其實叫做「黑斑息肉症候群」，是染色體顯性的遺傳疾病，她的家族成員如果看到手上、臉上、皮膚、嘴唇、黏膜，甚至會陰處有很多黑色斑點，就要特別小心，一般醫生就會建議安排腸鏡檢查。後來婦人在治療過程中，才想到她爺爺以前也是大腸癌過世，身上也長很多班，所以有這種家族史的就要特別小心。

(中時新聞網)