2遶境團嫌太擠竟動怒打起來 火爆影片曝光遭諷：陣頭日常？(取自臉書「爆怨2公社」)

南投知名廟宇受天宮昨天（28日）爆發廟會衝突，2團進香團疑似因擠爆在大廳，不滿情緒累積下，一言不合竟大打出手起來；2派人馬不斷互相推擠、叫囂，場面相當火爆，畫面中還有人抬著神轎艱辛地穿越打鬥人潮；許多網友則笑稱這是「常見宮廟文化」、「陣頭日常」，也有人說廟方沒控制好進場人數，太過擁擠才不易控制秩序。

該網友在臉書「爆怨2公社」張貼1段錄影畫面，南投縣松柏嶺知名廟宇受天宮內聚集信眾參拜，2團進香團同時進入廟裡，導致現場人潮擁擠、寸步難行，疑似因太過阻塞累積怒氣，2派人馬竟一言不合下動手起來；身穿黑色T恤的幾名男子不斷朝對面叫囂，並作勢要往前衝遭旁人攔下，暴怒場面讓現場更加混亂。

南投知名廟宇受天宮昨天（28日）爆發廟會衝突，2團進香團疑似因擠爆在大廳，怒火漸漸累積下，一言不合竟大打出手。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

而1名男子抬著神轎從重重人潮中緩慢穿越，旁邊雖然有橘色衣服的廟方人員護送，但仍舉步維艱，身後也有2名人員拿著法器跟著；許多網友則留言，「你是不是誤會什麼了？從來沒有什麼廟會、進香活動啊，這些都是不定期舉辦的無差別格鬥大會啊」、「滋事幹架的應該要退出民俗活動，以維護善良文化」、「應該是廟方人員沒有安排好進廟時間」、「每次進香必上演」。

據了解，松柏嶺受天宮為奉祀道教神祇北極玄天上帝之民間信仰廟宇，位於台灣南投縣名間鄉松柏嶺，海拔高度約在400公尺高，能遠眺山景，具有南投八景松嶺遠眺的美名，每年都吸引不少信眾前來，只是此次廟會衝突讓好好的宗教盛事增添負面觀感。

(中時新聞網)