JKF女郎「小圓臉cynthia」長相甜美可愛，人如其名的她臉蛋圓潤，有著滿滿膠原蛋白，還擁有兇猛的32E傲人上圍，她不時會在社群平台上曬出辣照，吸引16萬死忠粉絲追蹤，日前小圓臉在IG曬出一張身穿緊身挖洞洋裝的性感照，再度讓粉絲們大飽眼福。

小圓臉日前在IG發文表示：「人家去衝浪，我去給浪衝，全身被浪衝壞了⋯」，並附上一張照片，只見她站在陽台上，背後有片藍色大海和郊外美景，小圓臉身穿藍色緊身洋裝，胸前的挖洞設計讓她的傲人上圍彷彿下秒就要蹦出，S曲線的逆天身材令人血脈賁張。

小圓臉紮起高馬尾，對著鏡頭露出甜笑，瞬間融化一票網友，「這身材太扯」、「太辣惹」、「性感美女」、「這太炸裂了」、「身材好，被浪衝壞是哪招」、「妳就是浪，給沖暈了」、「這套衣服考驗身材」、「我看浮板浮不起來了哈哈」、「口水都流」、「需要人扶一把XD」。

過去小圓臉就曾因斜背小包包，導致背帶陷入深深的乳溝裡引起關注，然而其實她的巨大胸器並不是渾然天成的，而是曾經抽脂腹部脂肪，來改善上胸無肉的問題，才成為如今大家看到的模樣。

(中時新聞網)