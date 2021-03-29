國民黨主席江啟臣中午將發表新書「破浪啟程」，他上午受訪時說，新書中提及2019年總統大選期間，當時總統候選人韓國瑜確實有和他聊過當副手，當時他回應會盡力配合，也建議可邀前主席朱立倫擔任閣揆，營造藍營團結。

江啟臣上午在國民黨中央記者會後被媒體詢問新書內容時表示，書中會提到去年國民黨改革委員會針對兩岸論述的討論過程，提出基於中華民國憲法的九二共識，是國民黨現階段兩岸政策報告，書中進行回顧跟說明。

他說，國民黨現階段應把九二共識說清楚，「有時後說清楚是一件更重要的事情」，經去年改革委員會討論和各界溝通、基層座談，最後回歸到中華民國憲法，提出「基於中華民國憲法的九二共識」，兩岸論述也不該只有九二共識，而是依據四大方向目標，提出八點工作重點。

對於近日流傳民進黨前立委蔡煌瑯過去質詢時任行政院新聞局長江啟臣的質詢內容，蔡認為「江的主張與民進黨一致」。江啟臣說，那是冷飯熱炒，國民黨主張是一貫的，中華民國是台灣最大公約數，國民黨捍衛中華民國理所當然，但我們是民主社會，不分黨派、藍綠，對任何改變中華民國現狀、改變國家定位，都應尊重人民決定，台灣未來由台灣人民決定。

對於新書提及2019年一度有「韓江配」之事，江啟臣說，當時韓國瑜的確有找他聊過副手這件事，他基於團隊合作、尊重主帥想法，他回應「有什麼可以效勞的，當然盡力配合」。不過選舉是動態的，經過幾個禮拜，韓國瑜心中也有幾組可能搭配人選，他完全尊重總統候選人，最後韓選擇前行政院長張善政搭配做副手，也如同外界預期；在當時選情狀況下，選擇張善政做副手相對是穩健的。

江啟臣也表示，他當時也建議，要營造國民黨團結，若能邀朱立倫擔任閣揆，應可以塑造團結氣氛，讓泛籃士氣大振。

(中時 )