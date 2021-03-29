國際環保盛事「Earth Hour 60+ 地球一小時」，訂定每年三月最後一個週六晚間8:30至9:30關燈，今年信義房屋共同響應，於3月27日以實際行動減碳愛地球，也號召更多企業及民眾加入，一同正視氣候變遷及全球暖化議題。

位於信義路的信義房屋總部大樓每年都會關燈一小時以響應｢地球一小時｣活動，期待拋磚引玉讓更多企業投入愛護地球的實際行動，以企業的力量替地球減碳。活動當天，主辦單位呼籲所有人關上一盞燈，走出戶外，為所關心的動植物發聲，透過實際的減碳行動，改善氣候變遷的問題，守護自然棲地、守護家園。

信義房屋響應｢地球一小時｣活動 信義101分店關燈一小時。(圖/信義房屋提供)

信義房屋更在去年全球最大的碳揭露平台CDP(Carbon Disclosure Project)獲得領導等級的認可(A-)，為全台灣第一家獲此殊榮的不動產業，與台積電以及玉山銀行等15間大型企業並列領導等級。

2020年更進入桃園市復興鄉比亞外部落舉辦「部落節電回饋活動」，免費更換老舊燈管，將耗能燈管更換成新式T8LED燈管，不只照顧部落居民的視力，更為節能減碳盡一份心力。

今年起，信義房屋更直接購買綠電，17家碳中和門市每年可以減少超過20萬公斤的二氧化碳排放量，成為全台首家直接使用綠電達到門市碳中和的房地產業者，同時希望可以在2025年達到每筆不動產仲介服務碳排放量減少10%、人均用電碳排放量減少10%、人均用水量能減少15%的永續目標，未來將在所有面向降低碳排放，使「永續減碳」的概念，走進更多人的生活之中，為地球多留一點綠。

(中時新聞網)