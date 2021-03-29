國民黨團欲成立疫苗採購調閱小組，引發朝野之間緊張，立法委員陳玉珍今天呼籲，執政黨應正面思考，若我國在採購國際疫苗時遭到外國的不當壓力，疫苗採購調閱小組絕對會成為政府最強大的後盾。陳玉珍今天也追問衛福部長陳時中，我國採購疫苗究竟有無受到國外的不當壓力？陳時中停頓5秒才吐出，「實在很難界定是否是不當壓力。」

疫苗採購調閱小組成立訴求疫苗採購資訊透明，日前在陳玉珍的主導下送出衛環委員會，交付院會黨團協商，但遭執政黨批評是阻礙我國取得疫苗。陳玉珍今天質詢衛福部長陳時中時表示，應用正面態度看待疫苗採購調閱小組，若我國遭遇外部的不當壓力，如歐盟、大陸、美國等一定是團結對外。

陳玉珍強調，「中華民國是一體，我們一定是當政府強而有力的後盾」，但詢問陳時中我國對外採購過程中有沒有受到其他國家或地區給的不當壓力？陳時中卻突然語塞，停頓5秒後才說，「這當然有各種不同的理由，但我很難表達到底是（恰）當與不（恰）當。」

陳玉珍進一步舉例，是否大陸有給中華民國施加採購壓力？陳時中連忙說：「謝謝啦謝謝」，並未多加回應，陳玉珍又問到底是有還是沒有？陳時中才又說，「每個人感受都不一樣，實在是很難界定。」

不過陳玉珍問到歐盟、美國是否有對疫苗廠施加壓力時？陳時中則說，很多東西都會表現到進貨的可掌握性，這很難判斷有沒有，有一些地方會產生，「例如原來要供貨的，後來就會延遲，這部分的壓力都是來自四面八方，我們要盡量保持低調，因此我不能確定是哪個地方，若就這樣去做指控恐怕不太好。」

陳玉珍對此也表示理解，同時也強調，「不管如何請部長要堅強，疫苗調閱小組一定是你的後盾。」

(中時 )