Google將針對YouTuber收益課稅、又被稱為網紅肥咖條款。財長蘇建榮29日在立院財政委員會審查房地合一稅2.0備詢時表示，美國主要是針對網紅的美國來源所得課稅，若為網紅的台灣境內所得、仍由我國課稅。

YouTube母公司Google發函通知各大YouTuber，必須在今年六月前主動申報稅務資訊，有申報就只對「美國來源所得」課稅30％，否則將針對網紅「全球總收益」扣繳24％懲罰性稅負。

財政部官員表示，網紅在平台的收入應申報為「其他收入」，併入綜所稅課稅、適用5％～40％累進稅率，至於單一年度美國來源所得與境外來源所得若超過100萬元，必須申報海外收入，若境內外所得合計超過670萬元且超過綜所稅負，則必須適用最低稅負制、僅就超過670萬元部分課徵20％。

另外，財政部強調，網紅在美國已繳稅負的該筆所得可持完稅憑證回台抵稅。但如果支持者是申報贈與、由贈與人減除220萬元贈與免稅額後，剩下的贈與金額或物品價值課徵10％～20％贈與稅負，受贈網紅免申報所得。

舉例來說，一個網紅一年有5千萬元收入，其中有2千萬元來自美國、2,500萬元來自歐洲各國，500萬元為我國。

在申報我國所得稅時，必須申報海外收入4,500萬元、境內收入500萬元，假設無其他所得，最低稅負為866萬元，綜所稅約117萬元，則該網紅當年度在台要繳866萬元稅負。

若該網紅在美國已課稅，該網紅可依照美國完稅憑證回台抵減2千萬元海外所得，最低稅負降為366萬元，則該網紅當年度在台繳366萬元稅負即可。

(工商 )