對於供應商聯合檢舉不當收取附加費用，家樂福今天表示「絕對不可能」，聲明指出，在收購頂好前就已與各供應商協商2020年度契約並陸續簽訂完成，強調沒有用市場力量要求供應商簽約。

量販龍頭家樂福收購頂好是零售界盛事，超市數量一口氣從66家成長至262家，採購影響力及零售通路市占率大幅提升，家樂福年初預計中元節前完成招牌改裝。

不過，近日卻傳出供應商聯合向公平會檢舉家樂福濫用市場通路優勢，不當收取附加費用，媒體報導，每家店平均收取新台幣5萬元，以3000家供應商、約有196 家新門市估算，費用恐高達294億元。

家樂福回應「絕對不可能」，聲明指出，原頂好超市改裝不只是更換招牌，還包括更改門市系統、斜坡、自動門、升降梯、冷氣門簾、地板磁磚、服務中心、顧客休息區、空調設備、洗手間、冷凍、冷藏、一般貨架的更新。

家樂福表示，每間門市不含後續商品及價格投資，現階段已依不同需求分別投入500萬至1200萬不等的改裝成本。

家樂福進一步說明，收購頂好前就已與各供應商協商2020年度契約並陸續簽訂完成，扣款的契約義務與併購後的市場力量無關，也沒有以市場力量要求各供應商簽約；公司對採購人員嚴格要求，所有扣款要基於目前有效合約條款執行。

家樂福指出，收購頂好後的市占率，按公平會計算沒有寡占情形，對通路市場及供應商影響相當有限。

家樂福強調將所有供應商視為重要夥伴，也秉持共好原則，盼在改裝後創造更大商機，目前與各供應商進行2021年度合約協商與簽署，若廠商對目前合約有任何異議，可直接與相關人員討論。（編輯：張均懋）1100329

(中央社)