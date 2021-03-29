警政署長陳家欽的愛將張博鈞酒駕，卻可以當刑大的主管職，高雄市長陳其邁29日表示：「我知道之後，我就要求黃明昭局長，非常不妥，希望在人事上再做一些調整，酒駕在高雄是零容忍，執法人員更應該率先表率，更高的一個標準，這是我的立場。」

陳其邁上午出席社會局兒童福利中心舉辦的慢飛兒天使兒童節活動，他對陳家欽的愛將酒駕做以上表述。

高雄市警察局26日發布人事命令，其中，陳家欽隨員張博鈞名列主管職務名單，由刑事局偵查正調回擔任高雄市刑大司法組長，此人令引起基層譁然與議論，嘲諷做對事不如跟對人。高雄市警察局28日已經緊急撤銷張博鈞的人事命令。

張博鈞是於2018年4月21日深夜，涉嫌酒駕開車回鼓山住處，在左營區裕誠路與南屏路口輲豐夜市前，撞上7輛汽、機車，此事故導致6人受傷；當年8月，高雄地檢署依公共危險罪對張處分緩起訴1年，需支付公庫15萬元及接受3場法治教育。

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(中時 )