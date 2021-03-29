《商情》原油漲逾4％提振 大阪橡膠跌深反彈 11:432021/03/29 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於上周五國際油價單日強漲逾4%，且日本近日確診人數激增，恐爆第四波疫情，影響日圓走軟，激勵投機買盤進場，提振膠價止跌反彈，終止連4天跌勢；周一(3/29)截至台北時間11:20止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標8月期貨漲4.9日圓，報252日圓/公斤，早盤一度觸及253.5日圓高點。(商品行情網) 《商情》豆油重挫 拖累大馬棕櫚油跌逾4％ 《日股》東證兩千快收復 野村巨虧暴跌逾15％ (時報資訊) #日圓 #提振 #大阪 #漲逾 #橡膠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》運河續阻 原油期貨漲逾4％ 10:012021/03/29 財經 《熱門族群》Q2塑化報價易漲難跌 受惠股出爐 13:082021/03/29 財經 高盛狂賣股 媒體、中概股遭殃 04:102021/03/29 全球財經 《晨間解盤》日KD、MACD低檔向上(日盛投顧提供) 09:432021/03/29 財經 《國際金融》美股指期下跌 本周關注拜登基建計畫、非農就業報告 11:262021/03/29 財經 《國際金融》美元走升＋經濟樂觀 金價下跌 12:172021/03/29 財經 《熱門族群》造紙股開趴 類股指數飆逾26年高點 11:262021/03/29 財經 《晨間解盤》電子股難吸引投機力(倫元投顧提供) 07:452021/03/29 財經 國票投顧：看好季底作帳行情 但連假前不追高 11:002021/03/29 財經 《商情》逢低買進 支撐紐約期金走高 10:012021/03/29 財經 房地合一稅6版本 朝野今攻防 04:102021/03/29 政治要聞 財經熱門新聞 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 晶片一哥救台股萬六 這3檔被散戶遺忘就快竄出 - 財經 美股5700億驚天交易 幕後苦主曝光 - 財經 17檔EPS季季增 前景亮 - 財經要聞 - 工商時報 台積電3年後殺進1奈米 洩美巨頭遲來肥單助攻1000元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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