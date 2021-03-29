受惠於上周五國際油價單日強漲逾4%，且日本近日確診人數激增，恐爆第四波疫情，影響日圓走軟，激勵投機買盤進場，提振膠價止跌反彈，終止連4天跌勢；周一(3/29)截至台北時間11:20止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標8月期貨漲4.9日圓，報252日圓/公斤，早盤一度觸及253.5日圓高點。(商品行情網)

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