《商情》美元走強 大豆電子盤跌至近10日低點 11:432021/03/29 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走強，抑制了出口前景，拖累周一芝加哥穀物電子盤走黑，其中大豆期貨小幅走低，盤中一度跌至近10日低點。 截至台北時間11:10，最活躍的大豆期貨跌1.25美分，報1399.25美分，玉米期貨跌0.5美分，報550美分，小麥期貨持平，報613.25美分。(商品行情網) 《熱門族群》造紙股開趴 類股指數飆逾26年高點 《商情》黃金亞洲電子盤走軟 (時報資訊) #期貨 #走強 #電子盤 #跌至 #日低點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》原油亞洲電子盤走弱 11:262021/03/29 財經 《電腦設備》外資喊買 仁寶搭電動車奔漲停 10:012021/03/29 財經 《商情》逢低買進 紐約棉花低點反彈 10:012021/03/29 財經 《類股》新疆棉紛爭添利 紡織股百花爭鳴 07:452021/03/29 財經 台積電站回季線 大盤早盤大漲逾百點 09:522021/03/29 財經 《商情》國內鋼筋跌深反彈 10:522021/03/29 財經 《台北股市》外資賣超澆不息熱情 航運、造紙、水泥接棒護台股 11:262021/03/29 財經 《半導體》日月光投控擬配息4.2元 攜配發率齊創高 07:452021/03/29 財經 《國際金融》美股指期下跌 本周關注拜登基建計畫、非農就業報告 11:262021/03/29 財經 《晨間解盤》電子股難吸引投機力(倫元投顧提供) 07:452021/03/29 財經 《商情》原油漲逾4％提振 大阪橡膠跌深反彈 11:432021/03/29 財經 財經熱門新聞 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 晶片一哥救台股萬六 這3檔被散戶遺忘就快竄出 - 財經 軟體界的台積電 獨角獸新創公司Appier力拚427億身價 - 財經 台積電3年後殺進1奈米 洩美巨頭遲來肥單助攻1000元 - 財經 漿價飆 業者：衛生紙漲定了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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