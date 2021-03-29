美元走強，抑制了出口前景，拖累周一芝加哥穀物電子盤走黑，其中大豆期貨小幅走低，盤中一度跌至近10日低點。

截至台北時間11:10，最活躍的大豆期貨跌1.25美分，報1399.25美分，玉米期貨跌0.5美分，報550美分，小麥期貨持平，報613.25美分。(商品行情網)

(時報資訊)