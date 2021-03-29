韓股29日多空交戰，利多為美國疫苗接種率提升，景氣復甦可期待，但外資卻明顯站在賣方成為利空焦點，使得大盤幾乎都在平盤附近遊走。KOSPI指數暫為3,044.89點，下跌3.88點，跌幅0.13%。此外，韓元貶值，韓公債殖利率也下降。

在外資調節下，三星電子產品跌0.61％，SK海力士也跌1.48％。同時，電池製造商LG化學與網路業者Naver均跌0.12％與1.57％。

美東時間31日，美國拜登總統可能會再透露多些，有關先前提到的大規模基礎建設支出細節。目前美國已有近9400萬民眾已接種新冠疫苗，讓市場對景氣復甦的希望再起。

同時，由於韓國半導體與汽車出口暢旺，路透社表示，全球需求改善下，韓國的三月出口可望創下29個月以來最大漲幅。另外，韓聯社也預估，韓國三月出口將年增18.3％，並出現連續第五個月成長現象。

最新匯價，目前1美元可兌換1,132.1韓元，韓元貶值0.25％。

至於韓國10年期公債殖利率下降1.7個基準點，至1,987％。

(時報資訊)