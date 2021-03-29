29青年節，新北市環保局盤點資源，推出「2021新北環保青」政策，整合論壇講座、課程營隊、社區實作、設計徵件、工讀實習，搭配臉書、IG、YT等社群平台結合線上線下，邀請年輕族群及團體接觸並實際參與推動環保及永續政策，成為永續城市的主要動力。。

環保局長程大維表示，永續發展關乎下一代人，如何讓政策更貼近年輕族群，決定環保工作的推動是否成功，環保局去年推出青年政策「環保青」試水溫，發現其實很多青年對環保有願景想法，這股力量應當要被發掘、培養。

環保局說明，今年再度推出的「2021新北環保青」，相較去年，從內容到執行方式都有新的做法，4月將推出撕小廣告的全新企劃「集撕廣益」，除摸彩券改為線上寄發及增加拍照採證等更能吸引年輕人響應的作法，也邀請校園網紅團體「一起上學吧」，號召學生展開撕廣告的校際對抗。

環保局預計5月底舉辦首屆「青年氣候高峰論壇」，邀請關心氣候變遷及永續議題的年輕人分享理念，未來也會每年持續辦理，由年輕人來體檢新北氣候政策成果。

另今年也將舉辦「第二屆新北永續未來學院」，招收高中及大專院校學生參與課程成為永續青年大使，課程內容包含生態永續、能源轉型、綠色經濟、零碳城市，也將安排參訪焚化廠、濕地、不塑夜市等相關地點。

社區實作與實習方面，環保局與新北市高中職及大專院校合作，培訓學生透過課程及實際操作成為新北市「青年節電大使」，為學生量身訂做規畫一系列節電課程；再結合「節電診所」到社區盤查公設用電設備，進入社區家戶或校園進行用電宣導活動。

環保局也配合新北市就業服務處加入「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」、大專生暑期實習計劃，希望讓更多年輕人了解環保實務工作。

(中時 )