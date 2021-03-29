內政部次長陳宗彥：今年國慶煙火將在高雄港區舉行 12:372021/03/29 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部次長陳宗彥 (翻攝陳宗彥臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部次長陳宗彥今日於臉書發文PO出與高雄市府人員照片並表示，今年10月的國慶，已開始籌備工作，國慶煙火施放地點將在高雄港區，請國人期待。 陳宗彥說，20年前曾在高雄施放國慶煙火，當時在高屏溪畔的煙火搭配國立台灣交響樂團的現場音樂，配合分章節式的演出，讓國人留下滿滿回憶，年底的國慶煙火，也會值得國人期待。 國慶煙火到高雄舉辦 陳其邁：施放有高雄特色的煙火 雙北論壇下午登場 侯友宜：互相體諒各自面對的問題 (中時 ) #國慶煙火 #內政部次長陳宗彥 #將在 #高雄港區 #國人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台大醫療達偏鄉 尖石遠距照護先行 14:482021/03/29 寶島 刑警PO文替台南角頭風光辦後事惹議 警方澄清是為安撫死者親友 14:222021/03/29 社會 長賜號重新評估脫困行動 浮船作業延至今上午8點 11:342021/03/29 生活 國民黨青年節揭示「多元共生世代共榮」 吳志揚主張政黨進校園接觸青年 12:062021/03/29 政治 暌違20年 國慶煙火將重返高雄 10:502021/03/29 生活 竹北高鐵特定區共同管道維護成效優異 中央評定甲等 14:282021/03/29 寶島 台南漁會理事長選舉將登場 陳亭妃指農業局關心過頭 14:062021/03/29 政治 打炒房敗給台南千人排隊搶屋 內行人曝真相 18:002021/03/28 財經 漫畫學子逐夢 擺攤賣漫畫當畢展 19:372021/03/29 寶島 對抗陸威脅 美防長訪後美印聯合軍演 16:232021/03/29 國際 海科館歡慶兒童節 12歲以下孩童連假免費入主題館 14:192021/03/29 寶島 政治熱門新聞 2022選情搶先報》新竹市長首波民調分析 7人角逐2人領先 - 政治 蔡「昔挺續建核四」卻送燃料棒還美 黃暐瀚痛批：歷史事實不容政客抵賴 - 政治 蔡政府為何送走核四燃料棒 施正鋒曝驚人內幕 - 政治 大陸這事變了 空軍退將斷言：西方非常害怕 - 政治 看完陳柏惟罷免最新民調 宅神脫口2字酸爆未來 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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