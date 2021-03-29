內政部次長陳宗彥今日於臉書發文PO出與高雄市府人員照片並表示，今年10月的國慶，已開始籌備工作，國慶煙火施放地點將在高雄港區，請國人期待。

陳宗彥說，20年前曾在高雄施放國慶煙火，當時在高屏溪畔的煙火搭配國立台灣交響樂團的現場音樂，配合分章節式的演出，讓國人留下滿滿回憶，年底的國慶煙火，也會值得國人期待。

(中時 )