南韓28歲人氣女歌手宣美(SUNMI)，日前為時尚雜誌《marie claire korea》所拍攝的封面照，在網路上陸續公開。在近日釋出的一連串美照中，竟藏著多張性感辣照，大展凹凸有致的身材，引發話題。

宣美於2/28日推出全新單曲《꼬리(TAIL)》後，人氣再度飆升，除了一舉登上各大音樂下載排行榜的前10名外，也成為PUMA、LEGO、Kwangdong及BALMAIN、MIUMIU、ETRO等各大精品代言人，事業攀向巔峰。

日前，宣美已在個人IG上，公開多張時尚雜誌《marie claire korea》與ETRO所合作的封面美照引起粉絲熱烈討論，近日她再度PO出其他張隱藏美照，同樣吸引超過39萬人按讚。只見宣美在其中，除了穿上超激短褲秀出一雙招牌美腿外，她也不忘展露性感，脫掉西裝外套辣秀內衣及結實的馬甲線，令網友忍不住留言「我的天哪！太辣了」、「姊姊有臉又有身材，實在太過分了」、「我的女神拍個照也殺人」。

宣美由女團Wonder Girls身份出道後，以磁性嗓音與凹凸有致的火辣身材活躍演藝圈，單飛後陸續發行《24小時也不夠》、《Noir》、《Lalalay》、《Gotta Go》、《紫光夜》等夯曲成績備受肯定。另外，宣美雖只有166cm，腿長卻有110cm，因此獲得「南韓第一腿精」的美名。

(中時新聞網)