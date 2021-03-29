日前一名女網友在臉書社團控訴，遭北捷站務員懷疑逃票，還指控站務員尾隨當眾打人，豈料，北捷出面證實後，劇情大逆轉，該名女子是逃票慣犯「作賊喊抓賊」，台北捷運公司也透過監視器追查該女逃票紀錄，發現今年逃票至少有5次，因此向該女開出5張各1500元罰鍰，針對該女反攻擊站務員也加重處罰開出1張7500元的罰單。

該名逃票女子3月15日在爆料公社發文指控遭站務員攻擊，要大家幫她肉搜惡劣的站務人員，但經警方查證後，發現該女確實沒有刷卡進出站紀錄，北捷強調，該逃票旅客「作賊喊抓賊」，在網路社群惡意不實指控站務員傷害，企圖誤導民眾，且還攻擊站務員，已開立裁處書罰鍰7500元。

北捷站務處副處長林榮輝表示，經由錄影畫面發現，該女進出站時，有刻意變裝的行為，懷疑她是惡意逃票，惡行重大，因此依照法規開罰共6張罰單，總計1萬5000元，為歷年逃票開罰裁處最高一次。

北捷表示，鑑於時有發生民眾逃票情況，北捷站務員均訓練出一套抓逃票SOP，民眾若尾隨他人進站時，出入口的閘門會即刻發出異常「嗶嗶嗶」聲音，站務員就會上前詢問；民眾若冒用社福卡進出閘門，閘門上方也會顯示亮燈，站務員會從外觀判斷使用者，如果非長者就會上前詢問。

北捷呼籲，民眾搭捷運若惡意逃票，經查獲除支付該趟次罰鍰外，還要負擔該趟乘上50倍罰金，若刻意攻擊站務人員定會通報警方到場處理，決不寬待日前一名女網友在臉書社團控訴，遭北捷站務員懷疑逃票，還指控站務員尾隨當眾打人，豈料，北捷出面證實後，劇情大逆轉，該名女子是逃票慣犯「作賊喊抓賊」，台北捷運公司也透過監視器追查該女逃票紀錄，發現今年逃票至少有5次，因此向該女開出5張各1500元罰鍰，針對該女反攻擊站務員也加重處罰開出1張7500元的罰單。

該名逃票女子3月15日在爆料公社發文指控遭站務員攻擊，要大家幫她肉搜惡劣的站務人員，但經警方查證後，發現該女確實沒有刷卡進出站紀錄，北捷強調，該逃票旅客「作賊喊抓賊」，在網路社群惡意不實指控站務員傷害，企圖誤導民眾，且還攻擊站務員，已開立裁處書罰鍰7500元。

北捷站務處副處長林榮輝表示，經由錄影畫面發現，該女進出站時，有刻意變裝的行為，懷疑她是惡意逃票，惡行重大，因此依照法規開罰共6張罰單，總計1萬5000元，為歷年逃票開罰裁處最高一次。

北捷表示，鑑於時有發生民眾逃票情況，北捷站務員均訓練出一套抓逃票SOP，民眾若尾隨他人進站時，出入口的閘門會即刻發出異常「嗶嗶嗶」聲音，站務員就會上前詢問；民眾若冒用社福卡進出閘門，閘門上方也會顯示亮燈，站務員會從外觀判斷使用者，如果非長者就會上前詢問。

北捷呼籲，民眾搭捷運若惡意逃票，經查獲除支付該趟次罰鍰外，還要負擔該趟乘上50倍罰金，若刻意攻擊站務人員定會通報警方到場處理，決不寬貸。

(中時 )