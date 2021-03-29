大陸視頻網站嗶哩嗶哩（bilibili，又稱B站）29日掛牌，開報790港元，較招股價808港元，低2.2％，成交額5.83億港元。跌幅一度擴大至超過5％。

嗶哩嗶哩上市首日破發已有前兆，3月26日，該股暗盤跌超6％。

該股公開發售部分獲超額認購約173倍，國際配售獲超購約10.9倍。認購一手中籤率10％，認購25手穩獲一手。

嗶哩嗶哩美股26日收報97.08美元，折合約754港元。年初至今該股在那斯達克累計漲13％。

港交所此前表示，嗶哩嗶哩相關的股票期貨及期權、衍生權證等29日同步推出。

B站創建於2009年6月26日，為中國年輕世代高度聚集的文化社區和視頻平台，於2018年3月28日登陸那斯達克。

安信證券研報指出，B站擁有龐大的用戶基礎，此外在年輕時代的覆蓋廣度與用戶黏性方面難以覓得競爭對手，遊戲收入仍然為公司收入與利潤的主要來源，但是公司在視頻社區的商業化價值挖掘仍然處於較早階段，後續有較高的成長空間。

(工商 )