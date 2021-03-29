美股創高帶頭衝，台股指數闖關16500點！多空激戰震盪數周的台股再度由多頭重掌軍旗，延續上周五收復短期均線氣勢，且美國道瓊工業指數大漲創高，為台股多頭添柴火，今天台股一開盤就躍過16400點，其中最讓多頭振奮的，莫過於近期股價相對疲弱的台積電(2330)盤中股價終於站回600元關卡，大立光(3008)、亞德客-KY(1590)及矽力-KY(6415)等千金股也在今天回穩，加上AES-KY(6781)盤中股價亮燈漲停，激勵中小型股連袂走高，港建(3093)、昇貿(3305)、閎暉(3311)、笙科(5272)、潤弘(2597)、仁寶(2324)、公準(3178)、威鋒電子(6756)、同致(3552)、彩晶(6116)、敦泰(3545)、普鴻(6590)等盤中股價強攻漲停板。

傳產類股則有造紙類股強勢攻高，在傳產及電子類股齊揚下，台股指數一度大漲近200點，站上16500點，截至11點30分為止，加權股價指數約16492.23點，大漲186.35點，成交量2128.48億元，OTC指數為204.67點，上漲2.89點，成交量604.48億元。

盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲3.21%，其次是光電類股及橡膠類股，分別上漲3.17%及2.55%，表現較差者為觀光類股、紡織類股及資訊服務類股，其中觀光類股下跌0.78%，紡織類股下跌0.29%，資訊服務類股上漲0.09%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲3.55%，表現最差為觀光類股，下跌0.4%。

就技術面來看，上周台股擺脫美股影響走自己路止跌反彈，不僅守住16000點關卡，指數更向上攻克16300點關卡，終場加權股價指數以16305.88點作收，累計一周上漲235.64點，漲幅約1.46%，周K收紅，日均量為3224.4億元，櫃買指數則因內資追捧持續走高，終場OTC收盤指數為201.78點，累計一周上漲1.9點，漲幅約0.95%，周K連3紅，日均量約681.32億元；今天台股在上周五美股收高帶動下，指數開高走高，直取16500點；上周五台股多方表態出現強彈回補上周三的空方缺口，並一舉收復短期均線與月線，同時也扭轉5日均線轉為向上，盤勢因此轉危為安，不過月線仍呈現下彎，成交量也未達月均量(目前約3261億元)水準，本周若月線轉為上揚並與短期均線形成多頭排列，加上成交量放大至月均量水準，波段行情將進一步轉強，上檔將可挑戰2月22日所創下的歷史高點16579點。

分析師表示，全球疫情逐漸趨緩，紓困法案順利推行，美國景氣復甦確立，加上FED維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。考量美債殖利率漲勢趨緩，美股科技股強彈，加權指數也重回各期均線之上，技術線型轉佳，加上適逢季底作帳行情，且外資開始回補買超台股，有利指數往上攻堅。

至於選股，傳產股景氣震盪向上，是復甦的先鋒，不過著眼於股東會與除息旺季，建議目光放在具有殖利率題材及報價上揚的類股，如：半導體元件、PCB上游材料、ABF與被動元件等。

富邦金(2881)成功收購日盛金，此案具有合併綜效，台北富邦銀行加上日盛銀行據點，將達到179個，成為民營銀行之冠；在證券端看來，合併後富邦證券業務市佔率上看9%，挑戰第二名凱基證券證券；聯電(2303)8吋晶圓代工吃緊狀況未解，聯電產能中有過半數為8吋廠，公司透過價格提升和持續擴產以因應客戶需求，預期2021年營運再創高峰，股價經過整理，已突破短期整理區，短線看好，以上兩家公司均可逢低佈局。

(時報資訊)