新疆棉花風波未息，多個國際知名服飾品牌指摘新疆存在「強迫勞動」，紛紛停用新疆棉，反而遭到藝人抵制代言，其中藝人張鈞甯、彭于晏的表態，被行政院長蘇貞昌和網民抨擊，不要為個人利益，不知人權重要性。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批，不要杮子只挑軟的吃，如果去賺人民幣的都是罪人，那請偉大的蘇貞昌有骨氣一點，即刻下令兩岸「禁商」。

羅智強今（29日）在臉書發文表示，基本上在台灣反中已是唯一的正確，甚至放眼未來西方世界與所結同盟反中，也將是唯一潮流，類似新疆血棉的事情，只會不斷發生。但行政院長蘇貞昌等台灣政客去獵巫張鈞甯、彭于晏等台灣明星，只是杮子挑軟得吃的笑話，既然去賺人民幣的都是罪人，那請偉大的蘇貞昌有骨氣一點，即刻下令兩岸「禁商」。

羅智強稱，2020年台灣對大陸（含香港）出口達1,367.4 億美元，占台灣總出口值的43.8%，請蘇貞昌正告大陸，台灣不差這1300億美元的出口市場，沒有這43％的出口，而且民進黨還曾經表示，這1300億美元產品賣到大陸，是因為「大陸需要台灣」，所以台灣更要禁商，怎麼可以每年滿足大陸1300億美元的「需要」，這不是「資匪」，什麼是「資匪」。

近日美歐與大陸就新疆議題高調地相互制裁，大陸選定從瑞典知名品牌H&M下手，官方媒體開始在社群網站上呼籲抵制這家禁用新疆棉花的外商服裝公司，並在網上引發網民熱烈回應，眾多為外國品牌代言的藝人公開表態，終止與外國品牌合作關係，其中除大陸知名藝人楊冪、迪麗熱巴等人之外，還包括多位在大陸發展的臺灣藝人如彭于晏、歐陽娜娜、張鈞甯、許光漢等。

對於歐陽娜娜、彭于晏等台灣藝人也與抵制新疆棉花品牌解除代言關係，蘇貞昌26日表示，有些人不知輕重或為自己利益，不知人權重要性，做出不符合國家利益或不尊重人權的言行，希望大家一起為人權發聲。

(中時新聞網)